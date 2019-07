59-Jähriger nach Wandertour am Rheinsteig weiter vermisst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuwied/Linz (dpa/lrs) - Von einem 59 Jahre alten Wanderer fehlt auch drei Tage nach seinem Verschwinden in der Nähe von Bad Hönningen am Rheinsteig jede Spur. Am Freitagnachmittag habe die Polizei die Region noch mit Drohnen abgesucht, aber ohne Ergebnis, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Linz.

Gemeinsam mit seinem Bruder war der Mann am Mittwoch den Rheinsteig zwischen Bad Hönningen im Kreis Neuwied und Leutesdorf gewandert. Wegen der enormen Hitze sei seinem älteren Bruder das Wandern zu anstrengend geworden. Er habe sich mit einem Bus zum nächsten Hotel bringen lassen.

Sein jüngerer Bruder ist dort nach Polizeiangaben nicht angekommen. Mit Hubschraubern, der Feuerwehr und Suchtrupps fahndete die Polizei seit Donnerstag nach dem 59-Jährigen. Die Kriminalpolizei ermittelt.