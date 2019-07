Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Frankenhausen/Kyffhäuser (dpa/th) - Eine Frau ist durch einen Hundebiss in Bad Frankenhausen/Kyffhäuser schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die 39-Jährige einen Schäferhund durch einen Zaun gestreichelt. Als sie ihre Hand zurückziehen wollte, biss der Hund zu. Das Tier gehört demnach einer Bekannten der Frau. Sie verletzte sich so schwer an der Hand, dass ein Rettungshubschrauber sie ins Krankenhaus brachte.