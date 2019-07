Lkw kracht in Absperrfahrzeug: Fahrer (46) schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Eilsen (dpa/lnw) - Bei einem Unfall auf der A2 bei Bad Eilsen (Ostwestfalen) ist am Dienstagmorgen ein Lastwagenfahrer (46) schwer verletzt worden. Er war an einer Fahrbahnverengung gegen ein Absperrfahrzeug mit Anhänger geprallt. Das Gespann mit einer Warntafel am Heck stand laut Polizei auf dem rechten Fahrstreifen, um Markierungsarbeiten abzusichern.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Ukrainer mit seinem polnischen Laster nahezu ungebremst auf den Anhänger des leeren Absicherungs-Lkws. Er schob das Gespann noch vor seinem Lkw her, es blieb schließlich quer auf der Straße stehen. Der Fahrer des Lasters wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Ein stundenlanger Stau war die Folge. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 70 000 Euro. Warum der Mann in das Absperrfahrzeug krachte, blieb unklar. Laut Polizei war bereits an drei Stellen vorher vor der Fahrbahnverengung gewarnt worden.