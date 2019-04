Bombe aus Zweitem Weltkrieg in Bad Dürkheim entschärft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Dürkheim (dpa/lrs) - Experten des Kampfmittelräumdienstes Worms haben am Samstag in Bad Dürkheim erfolgreich eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Sprengkörper könne keinen Schaden mehr anrichten, gab eine Sprecherin der Stadt am Samstagnachmittag Entwarnung.

Zuvor mussten nach Angaben der Stadt rund 2000 Menschen das Gebiet in der Umgebung des Fundorts der Bombe vorübergehend verlassen. Polizei und Feuerwehr kontrollierten nicht nur zu Fuß und mit Funkstreifen, ob sich tatsächlich keine Menschen mehr im evakuierten Gebiet befanden, sondern setzten auch vier Drohnen ein, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Gerade in einem dicht bebauten Gebiet stelle die Evakuierung eine zusätzliche Herausforderung dar, betonte der für den Katastrophenschutz zuständige Kreisbeigeordnete Sven Hoffmann.

Der Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg war am vergangenen Donnerstag bei Arbeiten in einem Garten gefunden worden. Als Ausweichquartier für diejenigen Bewohner, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, stand unter anderem eine Turnhalle bereit.