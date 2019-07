Polizei hilft gestürztem Rentner aus misslicher Lage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Berka (dpa/th) - Der kurze Weg zu seiner Garage hat einen 76 Jahre alten Mann in Bad Berka (Kreis Weimarer Land) in eine missliche Lage gebracht. Der Rentner war im Dickicht nahe der Garage gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei großer Hitze lag der Mann am Donnerstag mehr als eine Stunde lang hilflos auf dem Boden, wo ihn alarmierte Polizisten schließlich fanden. Auf die Rufe der Beamten reagierte er nur leise. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei litt der Rentner unter Flüssigkeitsmangel, war aber nicht in Lebensgefahr.