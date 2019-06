Mann klettert Regenrohr hoch und steigt in eigene Wohnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Backnang (dpa/lsw) - Ein 33 Jahre alter Mann ist in Backnang (Rems-Murr-Kreis) das Regenrohr zu seiner eigenen Wohnung hochgeklettert und hat damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Durch ein offenstehendes Fenster gelangte der 33-Jährige in seine Wohnung im Obergeschoss. Nach Angaben der Polizei hatte ein Nachbar, der einen Einbruch vermutet hatte, am Montagabend die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, klärte sich die Situation auf: Der 33-Jährige hatte lediglich seinen Haustürschlüssel vergessen. In welches Stockwerk der Mann kletterte, war zunächst nicht bekannt.