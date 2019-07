Ein Toter, eine Schwerverletzte: Familientragödie vermutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aurich (dpa/lni) - Nach dem Fund eines Toten und einer schwer verletzten Frau im ostfriesischen Aurich am Mittwoch gehen die Ermittler inzwischen von einer Familientragödie aus. Der 71 Jahre alte Mann habe offensichtlich sich und seine 38 Jahre alte Lebensgefährtin mit einer Schusswaffe töten wollen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Während der Mann ums Leben kam, schwebt die Frau derzeit in Lebensgefahr. Ein Fremdeinwirken durch Dritte schließen die Ermittler aus, die Untersuchungen zu den näheren Umständen dauern jedoch an.