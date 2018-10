Leiche in Baggersee gefunden: Hintergründe noch unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arnstadt (dpa/th) - Ein toter Mann ist in einem Baggersee zwischen Arnstadt und Ichtershausen gefunden worden. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Identität des Mannes und zu den Hintergründen seines Todes aufgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Leiche sei am Montag gegen 16.00 Uhr im Ilm-Kreis gefunden worden. Feuerwehrleute und Polizisten waren am Fundort.

Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang mit einer Vermisstenanzeige gebe, hieß es. Anfang vergangener Woche hatte die Polizei in diesem Zusammenhang im Bereich des Baggersees mit Hunden und einem Hubschrauber nach einem vermissten Mann gesucht. Nach Zeugenhinweisen war der Mann zuletzt dort gesehen worden.