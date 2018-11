Angler fällt bei Staustufe in den Neckar und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altbach (dpa/lsw) - Ein Angler ist an der Staustufe Deizisau bei Altbach (Kreis Esslingen) in den Neckar gestürzt und gestorben. Wie die Polizei in Reutlingen am Samstag mitteilte, konnte die Feuerwehr den 66-Jährigen nur noch tot aus dem Wasser bergen. Ein Spaziergänger hatte den Mann am Freitagnachmittag im Wasser treiben gesehen und die Rettungskräfte alarmiert. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Mann aus gesundheitlichen Gründen in den Neckar gefallen und ertrunken war. "Es gibt zurzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkungen", sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Ob der Tote obduziert werden sollte, war zunächst nicht bekannt.