Explosion durch vergessene Chemikalien im Keller

Alsdorf (dpa/lnw) - Lange gelagerte und möglicherweise vergessene Chemikalien haben am Donnerstag in einem Familienhaus in Alsdorf bei Aachen zu einer Explosion geführt. Ein lauter Knall und der Alarm eines Rauchmelders hatten die Bewohnerin nach Angaben der Feuerwehr am frühen Morgen aufgeschreckt. Nachdem die Einsatzkräfte Hinweise auf eine für Gasexplosionen untypische Substanz in der Luft entdeckten, lösten sie Großalarm wegen Verdachts einer chemischen, biologischen, radiologischen oder nuklearen Gefahr aus.

Doch es stellte sich heraus, dass im Keller ein Sammelsurium von Chemikalienresten gestanden hatte, das wohl noch vom Vorbesitzer des Hauses stammte. Die Behälter seien über die Jahre Leck geschlagen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Chemikalien seien aufeinandergetroffen und hätten reagiert. Nach der Explosion musste die obere Schicht einer Kellerwand abgetragen werden, die auch chemisch mit den Stoffen reagiert hatte. Der WDR hatte zuvor über den Vorfall berichtet.