Große Suchaktion: Vermisster Rentner aus Wald gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rotenburg a.d. Fulda (dpa/lhe) - Nach einer nächtlichen Odyssee durch Wälder ist ein hilfloser Mann in Osthessen gerettet worden. Der 69-Jährige aus Melsungen hatte am Sonntagabend mit einem Notruf noch auf sich aufmerksam machen können. Doch dann war der Akku des Telefons leer und eine großangelegte Suchaktion begann.

Der Rentner war mit dem Fahrrad von Melsungen unterwegs nach Rotenburg an der Fulda, wie die Polizei am Montag berichtete. Doch in einem Waldstück in Osthessen verlor er die Orientierung und irrte umher. Er setzte einen Notruf ab und machte sich bei Dunkelheit zu Fuß weiter. Währenddessen startete eine große Suchaktion. Polizei, Feuerwehr, Rettungshundestaffeln und ein Polizeihubschrauber beteiligten sich. Stunde um Stunde verging, ehe der Mann gegen 3.40 Uhr in einem Waldgebiet bei Alheim gefunden wurde. Der Mann war zwar nur leicht unterkühlt, wurde aber mit einem Rettungswagen zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.