Weltkriegsbombe an Autobahn 33 gesprengt

Georgsmarienhütte (dpa/lni) - Entwarnung an der Autobahn 33 bei Georgsmarienhütte: Experten haben eine Weltkriegsbombe nahe der Autobahn gesprengt. Das teilte ein Stadtsprecher am Mittwochabend mit. Wenig später sollte die Autobahn wieder freigegeben werden. In einem Radius von 500 Metern hatten Anwohner für die Sprengung ihre Häuser verlassen müssen. Wegen der dünnen Besiedlung waren davon aber nicht allzu viele Menschen betroffen.

Die Bombe war am Mittwoch bei einer gezielten Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg nahe der Autobahnabfahrt Harderberg entdeckt worden. Weil sie nicht entschärft werden konnte, musste sie gesprengt werden, wie der Stadtsprecher sagte.

Die Autobahn war vom Osnabrücker Südkreuz bis zur Anschlussstelle Borgloh auf Anordnung des Sprengmeisters aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, was den Verkehr zwischen Osnabrück und Bielefeld behinderte.