Kriegsbombe im Stettiner Haff - Schifffahrt betroffen

Pasewalk/Neuwarp (dpa) - Wegen einer Weltkriegsbombenbergung muss die Schifffahrt auf dem deutsch-polnischen Stettiner Haff an diesem Samstag mit Einschränkungen rechnen. Wie ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald am Mittwoch sagte, soll die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Wasser vor Neuwarp (Nowe Warpno) entdeckt wurde, von polnischen Spezialisten entschärft und geborgen werden. Über die Maßnahmen hätten die polnischen Behörden am Mittwoch in Pasewalk die Verantwortlichen informiert. Bekannt sei bisher, dass die Bombe in etwa sechs Metern Tiefe auf polnischer Seite im Haff liege. Die Bergung soll Samstagfrüh gegen 5.00 Uhr beginnen.

In der Region waren 1944 und 1945 unter anderem die damals deutsche Stadt Swinemünde (Świnoujście), die für die Rüstung wichtigen Hydrierwerke Pölitz (Police) sowie ein deutsches Panzerschiff in der sogenannten Kaiserfahrt, die das Haff mit der Ostsee verbindet, bombardiert worden. Das Stettiner Haff ist mit rund 680 Quadratkilometern etwas größer als der Bodensee. Seit 1945 ist es in einen deutschen und einen polnischen Abschnitt geteilt.