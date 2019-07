Zwei junge Männer lösen in Wolgast Großeinsatz aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolgast (dpa/mv) - Zwei übermütige Männer haben in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in der Nacht zu Samstag einen Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Zwei Zeuginnen beobachteten, dass ein Mann von der Peenebrücke ins Wasser sprang, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf kam ein weiterer Mann an ihnen vorbei und sagte, er werde seinen Kumpel jetzt aus dem Wasser holen.

Weil beide Männer nicht mehr im Wasser zu sehen waren, riefen die zwei Frauen den Angaben zufolge die Polizei. Es begannen umfangreiche Suchmaßnahmen mit insgesamt 50 Einsatzkräften am Ufer und auf dem Wasser der Peene. Nach rund einer Stunde meldeten sich die 18 und 19 Jahre alten Männer als die Gesuchten. Sie waren zunächst aus Angst vor den Konsequenzen geflüchtet, hatten sich dann aber doch gestellt.