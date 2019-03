Zehnter Jahrestag: Winnenden gedenkt der Opfer des Amoklaufs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Winnenden (dpa) - Zum zehnten Jahrestag des Amoklaufs von Winnenden haben Hunderte Menschen der Opfer gedacht. Schüler der Albertville-Realschule bildeten von dort eine Menschenkette zur nahe gelegenen Gedenkstätte, wo Angehörige und Bewohner der bei Stuttgart gelegenen Kleinstadt zum Trauern zusammenfanden.

An der Realschule hatte am 11. März 2009 ein ehemaliger Schüler während des Unterrichts acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen erschossen. Auf seiner Flucht nach Wendlingen tötete der 17-Jährige drei weitere Menschen und sich selbst.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth (CDU) sagte in seiner Rede am Montag: "An diesem Tag rücken wir in Winnenden seit zehn Jahren besonders eng zusammen." Zugleich rief er dazu auf, sich bewusst zu machen, dass auch in vielen anderen Orten der Welt Amokläufe, Terrorakte oder Kriegshandlungen geschehen. "Zehn Jahre nach dem Ereignis von 2009 wünsche ich uns und allen Menschen auf unserem Planeten weiterhin die notwendige Achtsamkeit, um auch in Zukunft gut miteinander leben zu können." Nach der Rede des Oberbürgermeisters wurden Namen der Getöteten verlesen.

Um 9.33 Uhr hatten in Winnenden wie in den vergangenen Jahren alle Kirchenglocken geläutet. Zu dieser Zeit war der erste Notruf bei der Polizei eingegangen.