Windeln im Wert von 240 Euro gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Auerbach (dpa) - Ob sie gerade Nachwuchs bekommen oder nur eine Wette verloren haben, ist unklar: Jedenfalls haben sich ein paar Diebe in Sachsen mit gestohlenen Windeln im Wert von 240 Euro erfolgreich aus dem Staub gemacht. Die unbekannten Täter entwendeten ihre Beute aus Boxen vor einer Drogerie in Auerbach (Vogtlandkreis), wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Dann hatten sie offenbar die Hosen voll: Mit quietschenden Reifen verließen die Diebe den Ort des Geschehens.