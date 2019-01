Vierter Tankstellenüberfall binnen weniger Tage in Dresden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Binnen weniger Tage hat eine unbekannte Frau vier Tankstellen in Dresden überfallen. Am Montag bedrohte sie eine 54 Jahre alte Angestellte mit einer Pistole, forderte Bargeld und erbeutete eine dreistellige Summe, wie die Polizei in Dresden am Dienstag mitteilte. Trotz des Einsatzes von 20 Streifenwagen, eines Polizeihubschraubers und mehrerer Diensthunde konnte die Unbekannte auch nach dem vierten Überfall flüchten.

Aufgrund der Vorgehensweise geht die Polizei davon aus, dass die Frau auch drei weitere Tankstellüberfälle seit Anfang voriger Woche begangen hat. Es spreche einiges dafür, dass die Taten mit Beschaffungskriminalität in Zusammenhang stehen und die mutmaßliche Täterin im Drogenmilieu gesucht werden muss, so die Polizei.

Die Polizei sucht nun erneut nach Zeugen. Die gesuchte Frau ist etwa 1,70 Meter groß und schlank bis hager sowie stets dunkel gekleidet und mit einem Schal oder Tuch maskiert.

Unterdessen will die Polizei Kontakt zu Dresdner Tankstellenbetreibern aufnehmen. Neben einer Sicherheitsberatung wollen die Beamten auch die Vorgehensweise im Falle eines Überfalls abstimmen.