Überfall in Wohnung: Räuber gaben sich als Polizisten aus

Berlin (dpa/bb) - Ein Ehepaar ist in Berlin-Lichterfelde in der eigenen Wohnung von zwei bewaffneten Räubern überfallen worden. Die 66 Jahre alte Frau und ihr 70 Jahre alter Mann erlitten dabei am späten Donnerstagabend leichte Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Räuber stahlen demnach Schmuck und Bargeld aus der Wohnung in der Osdorfer Straße. Anschließend flohen sie.

Ersten Erkenntnissen zufolge klingelten die Täter und gaben sich an der Gegensprechanlage als Polizisten aus. Das Paar öffnete die Wohnungstür. Die Täter drängten die Senioren in die Wohnung und stießen sie zu Boden. Einer der Räuber drohte dabei mit einer Schusswaffe. Die Polizei warnte davor, unbekannten Personen die Haus- oder Wohnungstür zu öffnen. Kriminelle versuchen immer wieder, sich als Polizisten auszugeben und ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen.