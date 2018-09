Serie von Babyaussetzungen beendet? Kein neuer Fund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Drei ausgesetzte Babys wurden in den drei letzten Sommern im Norden Berlins gefunden - in diesem Jahr gab es keinen solchen Fund. Im Sommer 2018 sei bisher kein ausgesetztes Neugeborenes entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Nun wächst die Hoffnung, dass die unheilvolle Serie beendet ist.

Der einmalige Fall der drei winzigen Mädchen, bei denen sich erst 2017 durch DNA-Analysen herausstellte, dass sie Schwestern sind, hatte für großes Aufsehen gesorgt.

Am 2. September 2015 fanden Passanten das erste Baby an einer Bushaltestelle in Berlin-Buch, weit im Norden der Stadt. Das Mädchen lag auf einem Kopfkissen und trug einen Strampelanzug und ein Babyjäckchen.

Elf Monate später, am 6. August 2016, entdeckten Anwohner ein Baby auf den Stufen eines Einfamilienhauses in Berlin-Blankenburg, fünf Kilometer entfernt vom ersten Fundort. Das Kind lag auf einem Handtuch und war mit einem zweiten Tuch zugedeckt.

Ein gutes Jahr später, am 27. August 2017, wurde das dritte Baby gefunden. Es lag vor einem Haus in der brandenburgischen Gemeinde Panketal, weniger als zwei Kilometer vom ersten Fundort entfernt.

Emma, Lilo und Hanna werden die drei Mädchen genannt. Sie leben bei Pflegeeltern. Ihre leiblichen Eltern hat die Polizei trotz intensiver Suche mit zahlreichen Befragungen bis heute nicht ermitteln können. Aufgeben werde man aber nicht, betonte die Polizeibehörde mehrfach. Man bleibe an dem Fall dran.