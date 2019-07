Seehofer unterbricht Urlaub wegen Tötung am Frankfurter Hauptbahnhof

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer unterbricht wegen der Tötung eines achtjährigen Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof seinen Urlaub. "Angesichts mehrerer schwerwiegender Taten in jüngerer Zeit" wolle er die Chefs der Sicherheitsbehörden treffen, erklärte Seehofer. Er sei tief bestürzt über den Vorfall in Frankfurt. Ein Mann hatte den Jungen dort heute vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Das Kind starb, der Tatverdächtige wurde festgenommen. Der Mann soll auch die Mutter des Jungen ins Gleisbett gestoßen und es bei einer weiteren Person versucht haben. Beide konnten sich retten.