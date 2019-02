Sattelzug samt Ladung gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rüsselsheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Rüsselsheim einen abgestellten Lastwagen samt Ladung gestohlen. Der Schaden liege wahrscheinlich bei mehr als 100 000 Euro, erklärte ein Polizeisprecher am Dienstag. Wann und wie das Fahrzeug am vergangenen Wochenende gestohlen wurde, sei noch nicht bekannt. Was der Lastwagen geladen hatte, werde noch ermittelt. Die Ermittler hoffen nun, dass sich Zeugen melden, die in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagabend Verdächtiges beobachtet haben.