Rap gegen Rechts: Marteria und Casper in Chemnitz

Berlin (dpa) – Um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen, werden die Rapper Marteria und Casper Anfang kommender Woche in Chemnitz auftreten. "Wir spielen nächsten Montag um 19 Uhr am Karl-Marx-Kopf wegen der aktuellen Ereignisse", kündigte Benjamin Griffey alias Casper bei einer Party der beiden im brandenburgischen Heimland an. Er fordere die Besucher auf, "auch mal dahin zu kommen, wo es wichtig ist". Marteria und Casper gehören zu den derzeit erfolgreichsten Rappern des Landes. Am 31. August bringen sie ihr gemeinsames Album "1982" heraus, benannt nach dem Geburtsjahr der beiden.