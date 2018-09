Räuber mit Hammer überfällt Tankstelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenberg/Kirchheimbolanden (dpa/lrs) - Ein maskierter Räuber hat in der Pfalz eine Tankstelle ausgeraubt. Wie die Polizei in Kirchheimbolanden am Samstag mitteilte, bedrohte der Mann am Freitagabend in Eisenberg (Donnersbergkreis) die Kassiererin mit einem Hammer. Nach dem Überfall flüchtete er unerkannt in die Dunkelheit. Über die Höhe der Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben.