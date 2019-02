Räuber in Den Haag gefasst: Aus Haft in Deutschland geflohen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Den Haag/Mainz (dpa/rs) - Rund drei Monate nach seiner Flucht aus einem deutschen Gefängnis ist ein verurteilter Mörder in Den Haag verhaftet worden. Die niederländische Polizei überwältigte den 38-Jährigen am Dienstag, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der aus Bulgarien stammende Täter saß nach Angaben aus Justizkreisen in einem Gefängnis in Rheinland-Pfalz, wo er im November des Vorjahres flüchtete. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Wie die Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte, war der Mann wegen eines schweren Raubüberfalls vom November 2015 auf eine Spielhalle in Berlin zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt worden.