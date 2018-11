Prozess gegen Patientenmörder Niels Högel wird fortgesetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa) - Der Mordprozess gegen den früheren Krankenpfleger Niels Högel geht heute (9.00 Uhr) am Oldenburger Landgericht weiter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, 100 Patienten an den Kliniken Delmenhorst und Oldenburg zu Tode gespritzt zu haben.

Die Vorwürfe hatte der 41-Jährige am ersten Prozesstag größtenteils eingeräumt. Nun wollen ihn die Richter zum Tod jedes einzelnen Patienten ausführlich befragen. Högel sitzt bereits wegen sechs Taten auf der Delmenhorster Intensivstation lebenslang in Haft. Vor Gericht wird er sich nun erstmals zu den mutmaßlichen Morden am Klinikum Oldenburg äußern.