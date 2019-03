Polizei stoppt Waffenschmuggler an Grenze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waidhaus (dpa/lby) - Vier Waffenschmuggler hat die Polizei an der deutsch-tschechischen Grenze gestoppt. Bei einer Routinekontrolle in der Nähe des oberpfälzischen Waidhaus fanden die Beamten drei Joints und durchsuchten daraufhin das Auto der Baden-Württemberger, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Kontrolle am Dienstag fanden sie mehr als 40 Waffen und verbotene Gegenstände, darunter Hieb- und Stichwaffen sowie Elektroschocker oder Wurfsterne. Schusswaffen fanden die Beamten keine. Den Verdächtigen drohen hohe Geldstrafen.