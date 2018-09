Polizei findet Kokain und Crack auf der Straße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Bentheim (dpa/lni) - Eine Tüte mit mehr als zwei Kilogramm Kokain und Crack haben Polizisten auf einer Straße in Bad Bentheim entdeckt. Die Beamten der Autobahnpolizei Lingen waren zunächst am niederländischen Grenzübergang Springbiel auf einen Mietwagen mit Hamburger Kennzeichen aufmerksam geworden, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Sie stoppten das Auto und kontrollierten es. Weil nichts zu beanstanden war, konnten die beiden Insassen im Alter von 31 und 34 Jahren zunächst weiterfahren. Auf dem Weg zurück zur Grenze entdeckten die Beamten dann aber auf der Gegenfahrbahn eine rote Tüte, die dort zuvor noch nicht gelegen hatte. Darin waren die Drogen, insgesamt 2,2 Kilogramm. Als die beiden kontrollierten Männer später zurückkehrten, um die Tüte abzuholen, wurden sie am Samstagabend festgenommen.