Polizei durchsucht Wohnungen mutmaßlicher G20-Randalierer

Hamburg (dpa) - Im Zusammenhang mit den G20-Krawallen hat die Ermittlungsgruppe "Schwarzer Block" der Hamburger Polizei am Dienstag mehrere Wohnungen durchsucht. Der Einsatz in Hamburg und Niedersachsen richtete sich nach Polizeiangaben gegen fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 23 und 51 Jahren. Sie sollen während der Ausschreitungen rund um das Gipfeltreffen der G20-Staats- und Regierungschefs Anfang Juli 2017 Polizisten mit Flaschen, Steinen und Pyrotechnik beworfen und Supermärkte geplündert haben. Gegen die Männer werde wegen schweren Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Polizeibeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzungsdelikten und Beleidigungen ermittelt.

Bei der Durchsuschung der Wohnungen der Beschuldigten in Barmbek-Süd, Wilhelmsburg, Rissen und Lohbrügge sowie im niedersächsischen Tostedt seien diverse Beweismittel sichergestellt worden. Bei dem Einsatz in Rissen wurden den Angaben nach bei einer dort angetroffenen weiteren Person auch Drogen und mutmaßliches Deal-Geld gefunden. Bis auf einen 23-Jährigen, der bereits in anderer Sache eine Haftstrafe in der JVA Billwerder absitze, seien alle Verdächtigen weiter auf freiem Fuß.