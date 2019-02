Nächtlicher Überfall auf Hotel in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zwei Bewaffnete haben ein Hotel in Hamburg-Langenhorn überfallen. Einer der Maskierten habe den Rezeptionisten in der Nacht mit einem Messer bedroht und den Tresorschlüssel sowie Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Täter seien mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag geflohen. Der 56-Jährige Rezeptionist wurde nicht verletzt. Seit einigen Monaten kommt es wiederholt zu nächtlichen Überfällen auf Hotels in Hamburg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.