Mutter und Sohn in Spanien getötet: Sachsen-Anhalt ermittelt

Madrid/Santa Cruz de Tenerife (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 39-Jährigen und ihres Sohnes auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa werden auch die Ermittler aus Sachsen-Anhalt in den Fall involviert. Nach dpa-Informationen ist ein Amtshilfeersuchen aus Spanien auf dem Weg in die Heimat der Familie. Was genau die deutschen Beamten herausfinden sollen, blieb zunächst offen. Die sachsen-anhaltischen Sicherheitsbehörden wollten sich am Freitag nicht äußern.

Am Mittwoch waren die Frau und ihr 10 Jahre alter Sohn leblos in einer Höhle entdeckt worden. Der 43 Jahre alte Vater steht im Verdacht, die beiden brutal totgeprügelt zu haben. Sein sechs Jahre alter Sohn entkam und schlug Alarm. Um den Jungen wollen sich die Großeltern mütterlicherseits kümmern.