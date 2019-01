Mann wollte FBI Waffen für Attentat aufs Weiße Haus abkaufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Washington (dpa) - Ein junger Mann hat ein Attentat auf das Weiße Haus in Washington geplant - ist dem FBI aber schon weit im Vorfeld auf den Leim gegangen. Die Beamten hätten ihn verhaftet, als er versucht hatte, verdeckten Ermittlern in Atlanta die Waffen für das angebliche Attentat abzukaufen und dafür sein Auto in Zahlung zu geben, berichten US-Medien. Der Mann hatte demnach eine handgezeichnete Skizze von Teilen den Westflügels des Weißen Hauses bei sich - dort befindet sich das Oval Office des Präsidenten.