Mann mit Warnweste überfällt Postfiliale in Oststeinbek

Oststeinbek dpa/lno) - Ein Mann mit gelber Warnweste hat in Oststeinbek im Kreis Stormarn eine Postfiliale überfallen. Zur Höhe der Beute machte die Polizei am Donnerstag aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Der Mann habe die Filiale am Mittwoch kurz nach 18 Uhr betreten und zwei Angestellte mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht, teilte die Polizei mit. Mit seiner Beute flüchtete er durch den Garten hinter dem Haus. Nach Polizeiangaben war der Mann mit einem dunkelgrauen Kapuzenpullover und einer gelben Warnweste bekleidet.