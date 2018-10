Kupferdiebe schlagen in Schrottverwertung zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arneburg (dpa/sa) - Aus einer Schrottverwertung in Arneburg (Landkreis Stendal) haben Unbekannte rund 2,5 Tonnen Kupferdraht und 3 Tonnen Kupferkabel gestohlen. Der Diebstahl war am Samstagmorgen aufgefallen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Stendal mitteilte. Die Täter hatten vermutlich eine Scheibe neben der Hallentür eingeschlagen und dann die Tür von innen geöffnet. Das Diebesgut luden sie wohl auf einen Transporter. Der Schaden soll mindestens 20 000 Euro betragen.

Einer Streife fiel am Samstagabend an einer Lagerhalle der Firma erneut ein kaputtes Fenster auf. Direkt davor stand ein Anhänger mit isolierten Alukabelstücken. Der herbeigerufene Firmeninhaber bestätigte, dass die Kabel ihm gehörten und Diebe sie vermutlich zum Abtransport bereitgestellt hätten. Die Polizei setzte auf der Suche nach den Tätern einen Hubschrauber ein, fand sie aber nicht.