Kontrollaktion der Polizei auf Autobahnen mit Drohne

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einer erstmals mit Hilfe einer Drohne ausgeführten Kontrollaktion auf Autobahnen im Saarland hat die Polizei drei mit Haftbefehl gesuchte Menschen festgenommen. Zudem seien drei Autofahrer ohne Führerschein und ein Ausländer bei der illegalen Einreise erwischt worden, teilte die Bundespolizei in Koblenz am Freitag mit. Insgesamt wurden bei der Aktion am Donnerstag auf der Autobahn 6 bei Großrosseln und der Autobahn 8 bei Merzig rund 900 Menschen kontrolliert. Gesucht wurde vor allem nach Lastwagen von Schleusern mit Migranten an Bord. Hierbei setzte die Polizei nach eigenen Angaben zum ersten Mal eine Drohne ein, um zum Beispiel das Wegwerfen von Ausweisen sehen zu können. 160 Beamte waren im Einsatz.