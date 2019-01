Hunderte Menschen nehmen Abschied von totem Mädchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Torgelow (dpa) - Bei einer Trauerfeier haben mehr als 400 Menschen in Torgelow Abschied von dem kleinen Mädchen genommen, das vor zehn Tagen ums Leben gekommen war. "An dem, was geschehen ist, können wir leider, leider nichts ändern, aber vielleicht können wir das Leben ein bisschen mitmenschlicher machen", sagte Pastor Frank Sattler in der Christuskirche am Abend. Die Sechsjährige war am 12. Januar in der Wohnung der Familie ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Stiefvater wegen Verdachts des "Mordes durch Unterlassen.". Der Mann bestreitet das.