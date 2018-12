Heidelberg: Rentner tötet wohl Frau, Sohn und sich selbst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidelberg (dpa) - In einem Heidelberger Hochhaus hat ein 71-Jähriger nach ersten Erkenntnissen seine Frau und den erwachsenen Sohn erschossen. Danach soll er sich selbst getötet haben. Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt. Wie die Polizei mitteilte, fanden die Ermittler in der Wohnung eine Pistole. Laut Polizei wiesen alle Gefundenen Schussverletzungen auf. Der Rentner hatte für die Pistole eine Waffenbesitzkarte - also eine Genehmigung zum Kauf und Besitz von erlaubnispflichtigen Waffen. Eine Anwohnerin hatte Schüsse gehört und am Dienstagabend den Notruf gewählt.