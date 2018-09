Geldautomaten-Sprengung misslingt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altena (dpa/lnw) - Beim Versuch einen Geldautomaten in Altena (Märkischer Kreis) zu sprengen, haben die Täter einen hohen Schaden verursacht - sind aber wohl leer ausgegangen. Am Tatort blieb ein Sprengsatz zurück, der nicht gezündet hatte, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter daher kein Bargeld erbeuten. Sie richteten jedoch nach ersten Schätzungen einen Sachschaden im vierstelligen Bereich an dem Geldautomaten an. Die Polizei ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls.