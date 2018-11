Geldautomat gesprengt: Feuer entfacht, keine Beute gemacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Durch die kriminelle Sprengung eines Geldautomaten in Gießen ist in dem Filialvorraum ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen in der Nacht zum Samstag aber löschen, wie die Polizei mitteilte. Kurz zuvor hatten unbekannte Täter versucht, durch die Sprengung an Bargeld zu kommen. Doch die Täter mussten sich nach ersten Erkenntnissen ohne Beute zurückziehen. Ein Zeuge beobachtete zwei Männer, die nach der Tat den Vorraum der Bank verließen, zu einer weiteren Person in ein Fahrzeug stiegen und flüchteten. Verletzt wurde durch die Detonation nach Polizei-Angaben niemand .