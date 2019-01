Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Eine Frau hat in Dresden bewaffnet mit einer Pistole eine Tankstelle überfallen. Die Täterin habe am Montagabend den Verkaufsraum betreten und eine 54 Jahre alte Angestellte zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau konnte mit einem Betrag im niedrigen dreistelligen Bereich fliehen. Die Polizei ermittelt.