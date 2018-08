Festnahmen nach Fahrraddiebstahl auf Usedom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Usedom (dpa) - Nach Fahrraddiebstahl im großen Stil auf der Ostseeinsel Usedom hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Die Verdächtigen im Alter von 17 und 26 Jahren wurden im polnischen Stettin gefasst, wie die Polizei mitteilte. Die Männer sollen in den vergangenen Wochen Fahrräder in Deutschland gestohlen und in Polen verkauft haben. Sieben Fahrräder wurden demnach bei ihnen festgestellt, von denen vier auf Usedom als gestohlen gemeldet waren. Beim Verhör durch die polnische Polizei hätten die Männer gestanden, etwa 30 gestohlene Fahrräder in einem Pfandleihhaus verkauft zu haben.