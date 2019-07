Festnahmen: Drogenkurier mit über 30 Kilogramm Haschisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Bentheim (dpa/lni) - Einen Drogenschmuggler mit über 30 Kilogramm Haschisch im Wert von etwa 300 000 Euro hat die Polizei an der deutsch-niederländischen Grenze festgenommen. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilten, reiste der 40 Jahre alte marokkanische Staatsangehörige am Mittwoch aus den Niederlanden ein, als die Beamten ihn in seinem Auto stoppten. In einem versteckten Hohlraum unter dem Beifahrersitz fanden sie mehrere Päckchen Haschisch. Gegen den aus Nordrhein-Westfalen stammenden Drogenschmuggler wurde ein Haftbefehl erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft.