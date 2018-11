Falsche Polizeibeamte aktiv: Frau verliert Hunderte Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burg (dpa/sa) - Die Polizei im Jerichower Land warnt vor Kriminellen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Mehrere Menschen seien angerufen und gefragt worden, ob ihr Geld und Schmuck in der Wohnung sicher gelagert ist. Sie wollten das persönlich überprüfen. Einige Angerufene hätten sich nicht auf die Masche eingelassen, teilte die Polizei am Sonntag in Burg mit. Bei einer älteren Frau aus Burg sei die Täuschung aber gelungen. Sie sei am Freitagabend angerufen worden, man müsse die Echtheit von Geldscheinen überprüfen. Die Frau stimmte zu, ein Unbekannter erschien wenig später bei ihr. Sie übergab dem Mann mehrere Hundert Euro in bar. Der vorgebliche Beamte, der sich bald wieder melden wollte, verschwand mit dem Geld und kam nie zurück.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie nicht bei Bürgern anruft und sich nach Wertsachen erkundigt oder die Echtheit von Geldscheinen überprüft. Die Täter machten es sich zunutze, dass vor Weihnachten viele Menschen Bargeld im Haus haben, um dieses zu verschenken oder um Geschenke zu besorgen. Meist seien ältere Menschen Opfer der Betrugsmasche.