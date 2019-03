Experten von Polizei und THW suchen nach Rebecca

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Auf der Suche nach der verschwundenen Rebecca hat die Berliner Polizei ihre Suche in Brandenburg wieder aufgenommen. An mehreren Stellen in der Nähe des Suchgebiets der vergangenen Woche bei Storkow waren erneut Kriminalpolizisten und Suchhunde unterwegs. Auch der nahe gelegene Wolziger See und sein Ufer sollten untersucht werden. Unterstützt wurde die Mordkommission diesmal vom Technischen Hilfswerk, wie eine Sprecherin sagte. Rebecca war zuletzt in der Wohnung ihrer Schwester und ihres Schwagers. Die Polizei geht davon aus, dass das Mädchen das Haus nicht verließ und dort getötet wurde.