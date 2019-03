Ermittler wollen erneut Haftbefehl gegen Rebeccas Schwager

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Zwei Wochen nach dem Verschwinden der 15-jährigen Rebecca aus Berlin haben Polizei und Staatsanwaltschaft weiter den Schwager des Mädchens als Verdächtigen im Visier.

Die Staatsanwaltschaft wollte erneut einen Haftbefehl gegen den 27-jährigen Mann durchsetzen. Ein Richter hatte es am Freitag abgelehnt, den verdächtigen Deutschen in Untersuchungshaft zu nehmen. Dagegen wollte die Staatsanwaltschaft Beschwerde einlegen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Ermittlerkreisen erfuhr. Wann ein Richter darüber entscheiden wird, war noch unklar. Der "Berliner Kurier" hatte zuerst über die Beschwerde berichtet. Die Staatsanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern.

Die Polizei hatte den Mann am Donnerstag festgenommen und musste ihn am Freitag wieder freilassen, weil die vorgelegten Beweise dem Richter nicht für einen Haftbefehl und die Untersuchungshaft ausreichten. Worauf sich der Verdacht gegen den Schwager konkret stützt, sagte die Polizei nicht. Sie erklärte nur, es gebe nicht aufzuklärende Widersprüche "zwischen seinen Angaben und den neuesten Ermittlungsergebnissen". Laut dem "Kurier" darf der Mann die Stadt nicht verlassen und muss sich regelmäßig bei der Polizei melden.

Die Spurensicherung des Landeskriminalamtes hatte das Haus der Schwester und ihres Mannes im südlichen Berliner Stadtteil Britz am Freitag durchsucht. Die Auswertung könne Tage dauern, hieß es. Es war auch nicht die erste Durchsuchung der Räume.

Rebecca hatte dort übernachtet. Am Morgen war sie nicht mehr da und tauchte nicht in der Schule auf. Mit ihr soll auch eine Decke aus dem Haus verschwunden sein. Kurz darauf wurde ihr Handy dauerhaft abgeschaltet. Nach einigen Tagen übernahm eine Mordkommission die Ermittlungen.

Die Schülerin war am 18. Februar verschwunden. Bis heute fehlt von ihr jede Spur. Trotz intensiver Suche wurde sie weder lebend gefunden noch wurde ihre Leiche entdeckt. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie getötet wurde. Das hatte sie am Freitag offiziell mitgeteilt. Bis Montagvormittag gingen 180 Hinweise bei der Polizei ein, wie eine Sprecherin sagte.

Wie das Mädchen spurlos verschwinden oder ihre Leiche beseitigt werden konnte, stellt die Polizei und auch die Öffentlichkeit vor ein Rätsel. Suchhunde der Polizei, die Auswertung von Handydaten, Fahndung mit Fotos und Aufrufe der Familie im Internet - nichts brachte bisher weiterführende Hinweise.