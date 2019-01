Direkt aus dem dpa-Newskanal

Danzig (dpa) - Ein Messerangreifer hat Danzigs Bürgermeister Pawel Adamowicz auf offener Bühne einer Benefizveranstaltung schwer verletzt. "Der Patient lebt, aber sein Zustand ist sehr sehr ernst", sagte Dr. Tomasz Stefaniak vom Universitätsklinikum in Danzig nach einer Operation des Politikers in der Nacht zum Montag. Hinter der Tat vom Sonntagabend wurde eine Racheaktion vermutet. Der Täter soll gerufen haben, dass er unschuldig in Haft gewesen sei, hieß es unter Berufung auf Augenzeugen.