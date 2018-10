Betrunkene verletzen 24-Jährigen mit Schlagstock

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Willingen/Korbach (dpa/lhe) - Ein 24 Jahre alter Mann ist in Willingen (Kreis Waldeck-Frankenberg) mit einem Schlagstock verletzt worden. Das Opfer war am Mittwochabend mit zwei 15 und 18 Jahre alten Begleitern unterwegs, als ihm eine ebenfalls dreiköpfige Gruppe entgegen kam. Wie die Polizei in Korbach am Donnerstag mitteilte, pöbelte die zweite, betrunkene Gruppe sofort los und entfernte sich dann zunächst wieder. Kurz darauf kamen sie jedoch wieder zurück und schlugen unvermittelt auf den 24-Jährigen ein, der eine Platzwunde am Kopf erlitt. Anschließend flohen die Schläger in unbekannte Richtung.