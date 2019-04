15-Jähriger bricht in Kleingarten ein und bedroht Mann

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Dürrenberg (dpa/sa) - Ein Jugendlicher hat nach einem Einbruch in einer Kleingartenanlage in Bad Dürrenberg (Saalekreis) einen 37-Jährigen bedroht. Der 37-Jährige habe den 15-Jährigen in einer der Gartenparzellen bei einem Einbruch gestellt, nachdem er ein Klirren gehört habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Jugendliche bedrohte den 37-Jährigen daraufhin mit einem unbekannten Gegenstand. Ein Polizeisprecher sprach von einer Waffe. Die Beamten konnten den Jugendlichen später stellen. Der 37-Jährige blieb unverletzt.