Prozess um tödlichen Brand in Plauen: Plädoyers erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Im Prozess um einen Brand mit zwei Toten sollen vor dem Landgericht Zwickau heute die Plädoyers gehalten werden. Die Anklage wirft einem 27 Jahre alten Mann vor, im Februar diesen Jahres in einer Dachgeschosswohnung in Plauen vorsätzlich ein Stück Stoff angezündet zu haben. Bei dem sich rasch ausbreitenden Brand starben eine 22-Jährige und ein 25-Jähriger an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ein weiterer Mann erlitt schwere Verbrennungen, eine Frau wurde leicht verletzt.

Die Anklage lautet auf Mord, versuchten Mord und Brandstiftung mit Todesfolge. Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes droht dem zuletzt in Dresden lebenden Mann eine lebenslange Freiheitsstrafe. Trotz jahrelangen Drogenmissbrauchs konnte ein Gutachter keine Hinweise auf eine verminderte Steuerungsfähigkeit des Angeklagten erkennen, der in dem Prozess schwieg. Das Motiv blieb bis zuletzt unklar.