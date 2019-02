Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Ein Mann und eine Frau haben in einem Einkaufsmarkt in Zwickau Parfüm im Wert von 900 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, beobachtete ein Kunde die Täter am Dienstagnachmittag dabei, wie sie das Parfüm in mitgebrachte Beutel steckten. Sie verließen demnach das Geschäft ohne zu bezahlen und flohen mit einem vor dem Markt wartenden Fahrzeug.