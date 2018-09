Brand mit zwei Toten in Plauen: Auftakt im Mordprozess

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau/Plauen (dpa/sn) - Sieben Monate nach einem Brand mit zwei Toten in Plauen (Vogtland) steht ein 27-Jähriger ab heute in Zwickau wegen Mordes vor Gericht. Die Anklage lautet außerdem auf versuchten Mord in zwei weiteren Fällen, Brandstiftung mit Todesfolge und schwerer Körperverletzung. Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus waren am 5. Februar eine 22-Jährige und ein 25-Jähriger ums Leben gekommen. Der Beschuldigte war demnach mit den Opfern befreundet und bei diesen zu Besuch.

Der Angeklagte soll im Wohnzimmer der Maisonettewohnung unter dem Dach mit einem Feuerzeug vorsätzlich ein Stück Stoff entzündet haben. Während der arbeitslose Mann aus Dresden die Wohnung verließ, breitete sich das Feuer rasch aus. Die beiden Opfer hatten demnach keine Chance. Zudem wurden zwei weitere Menschen verletzt. Warum der Mann zum mutmaßlichen Doppelmörder wurde, müsse die Hauptverhandlung zeigen, sagte ein Sprecher des Landgerichts Zwickau. Möglicherweise hat es Streit zwischen den Freunden gegeben.

Zunächst kursierten in Plauen Gerüchte darüber, dass die Tat einen fremdenfeindlichen Hintergrund haben könnte, da in dem Haus auch Migranten lebten. Das bestätigte sich jedoch nicht. Dem Angeklagten droht im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Gefängnisstrafe. Es sind acht Prozesstage geplant und zehn Zeugen sowie ein Gutachter geladen.